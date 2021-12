Donaţii importante în campania ZdI, ieri: sacul Moşului devine tot mai greu Prime Kapital, dezvoltatorul Silk District, a oferit nu mai putin de 10.000 de lei pentru cei 111 copii din satele Ursoaia, Avantu si Romanesti.Acestei remarcabile donatii s-au alaturat ieri altele. Creste lista celor care s-au alaturat Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi, prin care incercam sa le achizitionam ghetute imblanite din piele, caciulite si manusi tuturor celor 111 micuti din satele Ursoaia, Avantu si Romanesti. Insa avem in continuare nevoie de sprijin pentru achizitionarea tuturor darurilor mult asteptate. Impreuna putem sa le facem acestor copii un Craciun cu adevarat special,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru copiii din casa de tip familal Istru s-a dat startul Sarbatorilor de iarna. Ieri au intrat in atmosfera de poveste cu o plimbare in Targul de Craciun din centrul orașului. S-au distrat, au admirat decorațiunile, au gustat din produsele specifice, au facut poze și s-au bucurat de bradul frumos…

- Firma ieseana Focality, prin omul de afaceri Gabriel Mardarasevici, a donat ieri in cadrul campaniei nu mai putin de 3.000 de lei. Tot ieri au facut donatii si rectorul Politehnicii, dar si senatorul Marius Bodea. Cum putem ajuta, dar si lista completa a donatorilor, in rindurile de mai jos: Cei 111…

- Inca de pe acum incep pregatirile pentru a avea un Craciun de poveste. Sarbatorile de iarna sunt un prilej de a-i avea pe cei dragi alaturi, de a celebra noul an și de a ne pune speranțe in viitor. Pentru prea mulți, insa, aceasta perioada a anului nu este decat o alta ocazie de a-și aminti de greutați…

- Prezentatorul Lucian Mindruța vine in Cluj-Napoca de 8 decembrie pentru o emisiune difuzata din Piața Unirii și pentru a organiza o campanie de donații, care vor reprezenta cadouri pentru copiii nevoiași de la țara.

- Astazi, prezentam situatia foarte precara in care se afla familia Precupanu. Mama, aflata in prag de dializa, renunta uneori sa cumpere medicamente pentru a putea pune pachete cu mancare copiilor care merg la scoala. Ieri au venit la redactie si primii ieseni care vor sa aduca lumina pe chipurile micutilor…

- Zilele acestea musai de trecut pragul Christmas Tour, un targ de Craciun pentru cei care iși doresc alt fel de cadouri pentru cei dragi, unde gasești lucruri despre care nici nu știai ca exista. Sunt lucruri facute cu migala de oameni cu suflet mare, care pun pasiune in ceea ce fac și care aduc in fața…

- „Ziarul de Iasi" incepe Campania de Craciun, in urma careia 111 copii din satele comunei Romanesti vor primi ghetute, manusi, fulare. Veniti cu noi! „Ziarul de Iasi", ca in fiecare an, organizeaza traditionala Campanie de Craciun in cadrul careia ne dorim sa le oferim copiilor dintr-o localitate mai…

- *12 milioane de beculețe vor straluci. simultan, in tot orașul! N.D. Deși, inițial, Primaria Ploiești anunțase ca pe data de 1 Decembrie, la ora 18.00, se va aprinde iluminatul public festiv, acțiunea a fost devansata. Astfel, evenimentul va avea loc astazi, 30 noiembrie, la ora 18.00, momentul oficial…