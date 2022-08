Stiri pe aceeasi tema

- Echipamentul dublului campion mondial si european de inot David Popovici, scos la licitatie in cadrul unei actiuni caritabile, a adunat in mai putin de o luna donatii de peste 40.000 de euro, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipamentul dublului campion mondial si european de inot David Popovici, scos la licitatie in cadrul unei actiuni caritabile, a adunat in mai putin de o luna donatii de peste 40.000 de euro, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Banii vor merge catre Florentina Filipovici, fosta vicecampioana mondiala…

- Primaria Sibiu a scos la licitație 430 de locuri de veci, iar prețurile pornesc de la 5.000 de lei.Potrivit Administrației Cimitirului Municipal Sibiu, cele mai multe dintre loturi scoase la licitatie sunt formate din doua locuri de mormant alaturate și sunt pozitionate chiar la intrarea in…

- Masini confiscate scoase la licitatie de ANAF in iulie și august 2022. Porsche, Volkswagen, Audi, Ford sau Volvo la prețuri mici ANAF scoate la licitatie, la sfarșitul lunii iulie și in luna august, numeroase masini confiscate. Printre acestea se numara Volkswagen, Audi, Ford, Volvo, Mercedes sau Dacia,…

- Primaria Suceava scoate la licitație saptamana viitoare mașinile pe care le-a ridicat de pe domeniul public, unde ocupau abuziv spațiu, relateaza Monitorul de Suceava . Valorificarea prin vanzare a unui numar de 28 vehicule abandonate sau fara stapan va avea loc joi, 28 iulie, de la ora 12.00, la sediul…

- Zeci de loturi pentru amplasarea unitaților de comerț ambulant pe teritoriul orașului vor fi scoase astazi la licitație. Primaria anunța ca evenimentul se va desfașura incepand cu ora 11:00, in Sala de Ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43. Prețul inițial al loturilor expuse variaza…

- Mureș Insolvency SPRL, cu sediul in Targu Mureș, strada General Gheorghe Avramescu nr. 4, in calitate de administrator judiciar al debitorului Foraj Sonde SA, in reorganizare, organizeaza licitație publica pentru valorificarea in bloc a unui numar de 12 utilaje de tamplarie. Prețul de strigare este…