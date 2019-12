Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Ulmi ii invita pe cetațenii din localitate la o campanie civica in sprijinul copiilor mai puțin norocoși. Toți cei Post-ul DAMBOVIȚA: #MOȘCRACIUNeștiTU. Ce ii scriu copiii sarmani, din Ulmi, lui Moș Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Au inteles devreme ca Mos Craciun nu vine la toti copiii, indiferent de cat de cuminti sau silitori la invatatura au fost, dar saracia nu le-a distrus inca de tot puterea de a visa. De aceea, orice gest de bunatate le poate readuce acestor copii abilitatea de a spera ca ziua de maine va fi mai buna…

- In ajutorul lui Mos Craciun care pregateste darurile pentru copiii de la Scoala din Alexeni au venit si Constantin Adascalitei, fost deputat, care a donat suma de 500 lei, dar si Editura „Gama" Iasi, care doneaza celor 118 copii de gradinita si din clasele primare de la Alexeni carti educative. Totodata,…

- Campania „Ziarului de Iasi", in cadrul careia dorim sa le cumparam copiilor din Alexeni, comuna Tibana, ghetute din piele, manusi, fulare si caciulite, continua. Cei peste 100 de micuti de gradinita si din clasele primare il asteapta pe Mos Craciun, si inca spera ca nu i-a uitat. Au fost cuminti si…

- Un Moș autentic, larg la punga și generos la vorba, se va afla trei zile alaturi de copiii buzoieni, in cadrul unei activitați organizate de Consiliul Județean Buzau. Moșul va lua micul dejun cu toți copiii veniți sa-i spuna Batranului cu barba alba cat de cuminți au fost ei anul acesta și ce-și doresc…

- Spectacolul „Sa apara Moșul!” va avea loc duminica, 8 decembrie, de la ora 17.30, la Filarmonica Banatul din Timișoara. Copiii sunt principalii invitați, iar parinții vor fi martori la apariția Moșului. Organizatorii spectacolului sunt Tion.ro, Agenda și PubliTim, iar ca partener s-a alaturat…

- Naționala Romaniei are parte de un moment unic in istoria fotbalului mondial: circa 30.000 de copii sunt prezenți in tribunele Arenei Naționale, la meciul contra Norvegiei. 30.000 de piepturi au intonat imnul ”Deșteapta-te, romane!”, iar ”tricolorii” le-au oferit un raspuns pe masura momentului: ”Pentru…

- Astazi a avut loc cea de-a 7-a ediție a campaniei naționale „VERDE LA EDUCAȚIE PENTRU CIRCULAȚIE”, organizata de Poliția Romana, in parteneriat cu Lidl Romania. La nivelul județului Brașov acțiunea s-a desfașurat in șase locații amplasate pe raza localitaților Brașov, Fagaraș, Codlea și Zarnești. Scopul…