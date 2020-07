Stiri pe aceeasi tema

- Lumea medicala bacauana a mai pierdut un om deosebit, un profesionist desavarșit, un suflet mare. In aceasta seara s-a ridicat la Ceruri cunoscutul și apreciatul pediatru Dumitru Anton, medic primar, doctor in științe medicale, cel care timp de aproape jumatate de secol s-a dedicat trup și suflet meseriei…

- Prof. Margareta Vatamanescu a ieșit la pensie. Dupa 44 de ani in care, ca invațator, a indrumat generații intregi de elevi. Și-a inceput activitatea la Școala din Tamași, a continuat apoi la Școala Gimnaziala „Georgeta Cancivov”, dar cei mai mulți ani din cariera sa au curs frumos la Colegiul Național…

- Pentru ca au avut un parcurs de excepție, foștii elevi de la clasa a VIII-a E, cu E de la „excelența”, de la Școala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” din Bacau au avut parte de un altfel de curs festiv, avand in vedere condițiile create de criza sanitara. Astfel, la cateva ore dupa ce au trecut […] Articolul…

- Sublocotenentul Augustin Cojocaru, alias Gusti, este angajat al Jandarmeriei Romane de 29 ani, iar din anul 2017 a trecut in corpul ofițerilor și iși desfașoara activitatea la compartimentul Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale. Viața de jandarm i-a asigurat satisfacția profesionala, dar și…

- Cu doua luni inainte de implinirea varstei de 13 ani, in urma unei cazaturi cu rolele, Petronela Chiorbeja și-a fracturat femurul drept, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. A fost diagnosticata cu OSTEOSARCOM CONVENȚIONAL SUBTIPUL „CONDROBLASTIC”, o forma de cancer osos. Prezinta doua tumori…

- Celebrul show de televiziune „Romanii au talent” de la ProTv este aproape de final. Intr-o noua formula impusa din cauza epidemiei de coronavirus, in „luptele” pentru premii evolueaza și doua reprezentante ale bacaului. In cursa pentru premiul de originalitate, micuța Anastasia Ciobanu, eleva in clasa…

- Compania E.ON, care furnizeaza energie electrica și gaze naturale și in județul Bacau, a oferit Spitalului Județean de Urgența un sprijin financiar din partea ei și a angajaților sai, pentru achiziția de kit-uri de testare privind infecția cu noul coronavirus. „Mulțumim angajaților E.ON care s-au gandit…

- Otilia Vaduva este una dintre sutele de fețe, adeseori, acoperite cu maști de protecție, care vegheaza permanent la sanatatea noastra. A urmat cursurile Liceului teoretic „Cuza Voda” din Huși, profilul chimie-biologie, ulterior absolvind Școala Postliceala Sanitara „Mihai Eminescu” din Bacau. In prezent,…