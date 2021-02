Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Cehe a donat Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al Republicii Moldova echipamente de protecție impotriva COVID-19. Donația, in valoare totala de 1,3 milioane de euro, a fost posibila datorita Mecanismului Protecției Civile al Uniunii Europene, activat pe data de 3…

- Romania este in partea de sus a clasamentului in ceea ce privește vaccinarea impotriva COVID-19. La nivel global este pe locul 18, conform statisticilor Bloomberg , in condițiile in care acestea iau in considerare și UE, ca entitate, și țarile membre. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe…

- Franta este pe drumul cel bun pentru a-si atinge tinta de vaccinare a 1 milion de persoane impotriva COVID-19 pana la sfarsitul lunii ianuarie si are suficiente doze pentru a creste totalul la 2,4 milioane de persoane vaccinate pana la sfarsitul lunii februarie, a declarat luni ministrul sanatatii…

- Prima zi a Craciunului este, in mod traditional deja, una din cele mai bune pentru dezvoltatorii de aplicatii. Utilizatorii cumpara in numar mare aplicatii de Craciun, inclusiv pentru a le face cadou celor dragi. Conform Sensor Tower, in Europa au fost cumparate aplicatii in valoare de 54,6 milioane…

- Statele Unite ale Americii au depasit oficial pragul de 20 de milioane de infectii cu SARS-CoV-2, insa numarul cazurilor de Covid-19 este, probabil, mult mai mare. SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator. In luna iunie, scrie…

- Franța a efectuat peste 3 milioane de teste in doar 7 zile, un record de la inceputul pandemiei. Testarile pentru depistarea cazurilor de Covid-19 s-au desfașurat in saptamana Craciunului.In perioada 21-27 decembrie in Franta s-au facut 3.024.

- Autoritatea pentru Protectia Datelor din Franta (CNIL) a aplicat o amenda in valoare de 100 de milioane de euro (121 milioane de dolari), gigantului american Google, pentru incalcarea reglementarilor privind cookie-urile. De asemenea, CNIL a amendat Amazon cu 35 de milioane de euro, pentru incalcarea…