- Compania Azomureș anunța ca a donat astazi 5000 de maști de protecție elevilor și profesorilor de la Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" din municipiul Targu Mureș. Reintoarcerea la școala trebuie sa se faca in condiții de maxima siguranța. Școlile de studii medii pot reprezenta o soluție pentru dezvoltarea…

- Reprezentanții SC Compania Aquaserv SA anunta consumatorii ca pentru executarea unor lucrari de intretinere a sistemului de distributie apa potabila se sisteaza furnizarea apei potabile, in data de 13 aprilie 2021, intre orele 8.00 – 16.00 (estimare), in urmatoarele strazi din Targu Mures: Pasajul Padurii,…

- Unul din anunțurile care pot crea confuzie, cel puțin lingvistico-logica, a aparut marți 30 martie, pe pagina oficiala de Facebook a Primariei municipiului Targu Mureș. Reprezentanții instituției creeaza o conexiune de cauza-efect intre incidența de 3 la 1.000 de locuitori, ceea ce salta localitatea…

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare, miercuri, 17 martie, un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, este vorba de un tanar, in…

- Reprezentanții companiei Aquaserv au transmis prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook a instituției, in data de 10 martie, ca lucrarile la conducta de apa avariata care a cauzat surparea carosabilului pe strada Rodniciei 31 din Targu Mureș s-a incheiat cu succes. Urmeaza ca din data de 11…

- Reprezentanții companiei Azomureș din Targu Mureș vor distribui, incepand cu data de 10 martie, o broșura de 12 pagini care conține informații despre riscurile ce pot aparea in diverse situații de urgența, precum și despre masurile ce pot fi luate de cetațeni in astfel de cazuri. Materialul informativ…

- Marius, nascut la Targu Mureș, in varsta de 26 de ani, adoptat dupa naștere, iși cauta familia. Va rugam sa-l ajutam cu o distribuire a mesajului. Anunțul, postat pe pagina The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei este urmatorul: "SALUTARI din America! Numele meu romanesc…

- Preotul Radu Virca, din Tarnaveni, are mare nevoie urgenta de sange, conform unui mesaj postat de primarul municipiului pe pagina de facebook. Rugam pe cei care doresc sa-l ajute sa mearga la Centrul Regional de Transfuzii din Targu Mureș, maine, 25 februarie. Și simpla distribuire a acestui mesaj poate…