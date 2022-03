Ministerul Apararii a demarat duminica, 27 februarie, o campanie de donare de sange in București, pentru militarii raniți din Ucraina. Marți, pe 1 martie, campania a fost extinsa la nivel național, potrivit Ministerului Sanatații. Astfel ca in 42 de centre de transfuzii programul a fost prelungit. Daca vreți sa donați... The post Donarea de sange: condiții și beneficii pentru sanatate appeared first on Tabu .