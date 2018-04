Horoscop weekend 27–30 aprilie 2018. Ce stârnește în noi Luna plina ROZ în Scorpion!

Horoscop weekend. Acum doua saptamani Luna noua a fost in Berbec apoi s-a mutat din semn in semn pana cand, iata, ajunge in Scorpion in weekend, sub numele de Luna plina roz, mai exact in noaptea de 29 spre 30 aprilie, reflectand… [citeste mai departe]