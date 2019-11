Donald Tusk, unicul candidat la preşedinţia Partidului Popular European Aceasta ar fi prima oara cand un est-european ar conduce cea mai mare familie de dreapta in UE, in care se afla Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului german Angela Merkel si Partidul francez Les Republicains (LR, opozitie).



Numirea sa la conducerea PPE, fara suspans, din cauza lipsei vreunui competitor, urmeaza sa aiba loc miercuri, la Zagreb, in Croatia, in cadrul unui congres al partidului.



Tusk, in varsta de 62 de ani, a ocupat in ultimii cinci ani unul dintre posturile-cheie in institutiile europene, presedintia Consiliului UE, pe care o lasa la 1 decembrie fostului



