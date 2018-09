Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut marti statelor membre ale UE sa lase la o parte resentimentele si sa adopte o pozitie constructiva pentru a gasi solutii comune in chestiunea...

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca este inca destul de posibil sa nu existe un acord pe tema Brexit-ului intre Uniunea Europeana si Marea Britanie in momentul expirarii termenului-limita pentru iesirea britanicilor din blocul comunitar, in martie 2019, informeaza…

- La 12 septembrie 2018 în discursul su privind starea Uniunii preedintele JeanClaude Juncker a declarat &bdquoCu toii afirmm în discursurile noastre c dorim s acionm la nivel macro în chestiunile de importan major i la nivel micro în chestiunile de importan minor. Dar nu exist apl...

- Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis ca gruparile FC Salzburg si Steaua Rosie Belgrad sa fie sanctionate ca urmare a neregulilor si incidentelor de la meciul din data de 29 august, din Austria, contand pentru mansa secunda a play-off-ului Ligii Campionilor, scrie news.ro.Clubul…

- 'Nu suntem pregatiti sa platim pentru aceasta Europa. Trebuie spus clar acest lucru', a afirmat Le Drian, vizand in special Polonia si Ungaria. 'Fiecare stat membru este liber sa aleaga conducatorii pe care ii doreste, dar viziunea noastra despre UE ca prim cerc de aliante si de valori nu este compatibila…

- Sheriff Tiraspol și-a aflat posibilul adversar din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. In urma tragerii la sorti care a avut loc in orasul elvetian Nyon, campioana Moldovei va intalni detinatoarea titlului in Austria, FC Salzburg.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a cerut Europei, Chinei, Statelor Unite si Rusiei sa lucreze impreuna pentru a evita un razboi comercial si “sa previna conflictul si haosul”,...

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri, in Bundestag (camera inferioara a parlamentului federal), ca modul in care va fi gestionata migratia spre Uniunea Europeana si in interiorul acesteia ar putea determina supravietuirea blocului comunitar, informeaza dpa. Sefa guvernului…