- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a felicitat pe noul prim-ministru italian Giuseppe Conte, notand in acelasi timp ca Uniunea Europeana are nevoie de "unitate si solidaritate mai mult ca niciodata".

- Presedintia de la Roma a anuntat duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei, în contextul tensiunilor privind persoana nominalizata la sefia Ministerului Economiei si Finantelor, informeaza presa internationala. Presedintele italian…

- Guvernul german si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu declaratiile antieuropene facute de membri ai noii coalitii de guvernare din Italia, iar Federatia Industriilor de Germania (BDI) i-a cerut Romei sa respecte tratatele Uniunii Europene (UE) si regulile privind bugetul zonei euro, informeaza…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a convocat miercuri pe avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte, propus de noua coalitie populista formata din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat presedintia italiana intr-un comunicat,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a criticat aspru pe Donald Trump, declarand miercuri ca presedintele american ''a scapat Europa de toate iluziile'' odata cu disputa asupra comertului si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, cu cateva ore inaintea…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca Uniunea Europeana va avea "o reactie unitara" la decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul si de a reintroduce sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, transmite Reuters.

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au inregistrat o crestere de 10,4% in aprilie, la 167.911 unitati, primul avans din acest an, a anuntat vineri Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. În aprilie 2017, livrările au scăzut…