- Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia și SUA au "datoria comuna" sa nu declanșeze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinți", informeaza agenția de știri Reuters, prleuata de mediafax. Inca este timp…

- "Este datoria comuna a Europei si Chinei, dar de asemenea si a Americii si Rusiei, de a nu distruge (ordinea comerciala globala), ci sa o imbunatateasca, sa nu declanseze razboaie comerciale care atat de des in istoria noastra s-au transformat in conflicte fierbinti", a declarat Donald Tusk.…

- Imigratia a avut efecte negative asupra Europei, a afirmat vineri, la Londra, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, informeaza mediafax. "Imigratia a avut efecte negative pentru Europa. Schimba cultura, este un lucru negativ", a spus Donald Trump. In alta ordine de idei, Donald…

- Evolutiile foarte bune ale nationalei Rusiei (5-0 cu Arabia Saudita si 3-1 cu Egipt) la Cupa Mondiala trezesc suspiciuni la cel mai inalt. Travis Tygart, seful agentiei anti-drog din Statele Unite, a lansat, duminica, un atac direct asupra rusilor, scrie mediafax.Intre Rusia si Statele Unite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi, in cadrul sesiunii sale televizate de intrebari si raspunsuri, ”linia directa”, atent coregrafiata, drept o ”gluma” acuzatii potrivit carora Kremlinul s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016 in favoarea lui Donald Trump,…

- SUA vor aplica taxe vamale pe importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, precum si din Mexic si Canada, incepand de vineri, a anunțat secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Statele Unite au decis, astfel, sa nu mai prelungeasca scutirea temporara acordata Uniunii Europene…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa se confrunte cu un raspuns pe masura din partea Europei daca ele declara 'America First' si plaseaza propriile interese economice mai presus de ale celorlalti, a apreciat ministrul economiei german Peter Altmaier, relateaza vineri Reuters, informeaza Agerpres.Intr-un…