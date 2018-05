Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia in ceea ce priveste noile politici ale lui Trump si a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exclusa in totalitate de la tarifele noi pentru exporturile…

- Fostul presedinte american Barack Obama a catalogat marti drept o ”grava eroare” decizia lui Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul in dosarul nuclear iranian, apreciind ca acesta ”functioneaza” si este in interesul Washingtonului, relateaza AFP.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iohannis face jocul Germaniei și Franței la capitolul mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Un joc agreat in mod constant și de Rusia, aflata intr-un puternic parteneriat cu Berinul. Germania și Franța sunt statele care i-ar putea garanta lui Klaus Iohannis…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel, marti, la un dialog intre Uniunea Europeana si Statele Unite referitor la politicile comerciale, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, transmite Reuters, conform news.ro.Trump a exclus temporar, joia trecuta, Uniunea…

- "Propunerea presedintelui Trump de a impune taxe asupra otelului si aluminiului european este un semn rau pentru relatiile transatlantice. Vreau sa fiu clar: in loc sa riscam un razboi comercial - iar el [Donald Trump] pare nerabdator sa-l porneasca -, ar trebui sa avem ca obiectiv o mai buna cooperare.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Donald Tusk, seful Consiliului European, i-a transmis miercuri presedintelui SUA, Donald Trump, ca razboaiele comericale sunt "rele" si "usor de pierdut", dupa ce liderul de la Casa Alba a afirmat ca sunt "bune" si usor de castigat".

- ”Politicile de diabolizare” au fost propice unor nenumarate incalcari ale drepturilor omului in 2017, afirma Amnesty International in raportul sau anual publicat joi, denuntand politicile europeana si americana a lui Donald Trump in domeniul imigratiei si primirii refugiatilor, relateaza AFP conform…