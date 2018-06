Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca implementarea acordului privind migratia, convenit de liderii statelor UE dupa noua ore de negocieri, va fi partea cea mai dificila, relateaza Reuters. "In ceea ce priveste acordul nostru privind migratia, este mult prea devreme sa vorbim despre un succes", a declarat Donald Tusk in cadrul unei conferinte de presa dupa doua zile de discutii la Bruxelles. "Am reusit sa ajungem la un acord la Consiliul European. Insa asta este de fapt cea mai usoara parte, in comparatie cu ceea ce ne asteapta pe teren, cand vom incepe punerea in…