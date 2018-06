Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a felicitat vineri pe noul prim-ministru italian Giuseppe Conte, notand in acelasi timp ca Uniunea Europeana are nevoie de "unitate si solidaritate mai mult ca niciodata", informeaza Reuters si dpa. Giuseppe Conte a depus juramantul…

- Conte, un profesor de drept si un novice politic, ales de doua partide pentru a prelua functia de premier, a acceptat mandatul de a forma un un nou guvern si a prezentat o lista a ministrilor, joi seara, se arata intr-un comunicat al Palatului prezidential de la Roma.Conte, impreuna cu…

- Presedintia de la Roma a anuntat duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei, în contextul tensiunilor privind persoana nominalizata la sefia Ministerului Economiei si Finantelor, informeaza presa internationala. Presedintele italian…

- Presedintia de la Roma a anuntat duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei. Luigi Di Maio si Matteo Salvini, liderii miscarilor antisistem si, respectiv, de extrema dreapta din Italia, si-au exprimat furia deoarece seful statului a respins nominalizarea…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a convocat miercuri pe avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte, propus de noua coalitie populista formata din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat presedintia italiana intr-un comunicat,…

- Giuseppe Conte, propunerea noii coaliții formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga pentru funcția de prim-ministru al Italiei, este deja subiectul unei controverse bizare, care se concentreaza in jurul studiilor. sale. Ce scrie in CV nu pare sa se potriveasca mai deloc cu realitatea. In plus, trecutul…

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…

- Profesor universitar la Firenze si la Universitatea Luiss, cu multe alte insarcinari, de la Agentia spatiala pana la Arbitru financiar, mai mult avocat civilist decat expert in Administratie publica, Giuseppe Conte, este omul care ar putea prelua postul detinut de catre Paolo Gentiloni la Palatul Chigi,…