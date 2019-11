Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, indemnandu-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor unui Brexit dur pentru alegerile legislative…

- UE accepta solicitarea Marii Britanii de amanare a Brexitului pana la 31 ianuarie 2020 Cele 27 de state care vor ramane in Uniunea Europeana au decis luni, la Bruxelles, sa accepte solicitarea Londrei de amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului…

- Acesta i-a spus lui Andrew Marr, prezentator BBC, ca este sigur ca Marea Britanie va pleca de Halloween, pe 31 octombrie fara a fi nevoie de o prelungire a datei Brexitului. De asmenea, ministrul Michael Gove a declarat la Sky News faptul ca: 'Vom iesi (din Uniunea Europeana - n. red.)…

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…

- Discutiile intre europeni si britanici pe tema Brexitului urmau sa se reia marti la Bruxelles, insa sansele unei iesiri din impas sunt slabe in cazul in care Boris Johnson refuza sa modifice punctele ”problematice” ale planului sau in vederea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), au declarat…

- Modul Chinei de a riposta la protestele anti-chinezești din Hong Kong duce Occidentul, dupa cum vom vedea, în pragul a doua întrebari fundamentale pentru economia lumii. Pentru ca discutam despre modul cum SUA și alte state vor trata de acum înainte, inclusiv economic, China.…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Primul ministru britanic, Boris Johnson, i-a transmis președintelui în functie al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca nu exista nicio perspectiva a unui Brexit cu acord, cu excepția cazului în care mecanismul "backstop" va fi eliminat, a anuntat marti cabinetul acestuia,…