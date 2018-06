Donald Tusk amnă strămutarea refugiaților Șeful Consiliului European, Donald Tusk, a pregatit documentul pentru apropiatul summit UE. Reiese din el ca va fi amanata discuția despre primirea obligatorie a refugiaților. Țarile membre se vor concentra pe protejarea granițelor externe. Summitul de doua zile va incepe joi. Comisia Europeana a propus in anul 2016 reforma dreptului de azil, care conținea intre altele propunerea imparțirii obligatorii a refugiaților intre țarile UE, potrivit presei poloneze, citate de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune un program de finantare in valoare totala de 30 de miliarde de euro pentru tarile afectate de socuri economice, ca raspuns la solicitarea Frantei pentru infiintarea unui buget de combatere a crizelor in zona euro, relateaza Financial Times. Functia Europeana de…

- Comisia Europeana indeamna Romania sa adopte masuri pentru corectarea deficitului bugetar si atrage atentia ca evolutiile politice din ultimul an genereaza dubii privind ireversibilitatea progreselor in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt, anunta Mediafax. „Astazi,…

- BUCUREȘTI, 17 mai — Sputnik, Dragoș Dumitriu. "Donald Trump ne-a facut sa ne dam seama ca, daca avem nevoie de o mâna de ajutor, va trebui sa contam doar pe noi însine", a declarat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, înainte de summit-ul liderilor europeni…

- Masura se va aplica și in sens invers: strainii care vin din țari in care ajutoarele sociale sunt mai mari ca in Austria vor beneficia de majorari. Mulţi lucrători străini din Austria se vor confrunta cu tăieri de ajutoare sociale în cazul în care copiii lor trăiesc…

- Bruxelles-ul va avea puterea de a taia fonduri de la tarile care nu promoveaza noul test bugetar al "statului de drept", conform controversatului prim plan de cheltuieli post-Brexit al UE. Comisia Europeana a prezentat planul bugetar de 1,3 trilioane de euro astazi, pentru perioada 2021-2028, care incearca…

- "Respectarea statului de drept reprezinta o conditie prealabila esentiala pentru buna gestiune financiara si pentru eficacitatea finantarii din partea UE. Prin urmare, Comisia propune un nou mecanism care sa protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficientele generalizate care afecteaza…

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente ruiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana (CE) privind siguranta rutiera. „In 2017, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere pe teritoriul…

- Comisia Europeana propune obligativitatea introducerii carților de identitate cu date biometrice in toate țarile Uniunii Europene, pentru evitarea folosirii documentelor false de catre infractori de drept comun si de teroristi, in contextul in care Romania este pe primul loc in clasamentul falsificarilor.…