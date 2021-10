Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Donald Tusk a fost ales lider al principalului partid de opozitie din Polonia, Platforma Civica (PO), a anuntat duminica formatiunea politica, potrivit politico.eu. Tusk, care nu a avut niciun contracandidat, a obtinut peste 97% din voturi in scrutinul la care au participat 73,3% din…

- Ieri, liderii europeni i-au rezervat un moment de ovatii in picioare cancelarului german Angela Merkel, cu prilejul unui summit la Bruxelles care este al 107-lea la care participa si ultimul, dupa 16 ani la putere, informeaza AFP citand surse europene, potrivit Agerpres. „Sper ca nu va veti supara pentru…

- Fostul presedinte al Consiliului European si liderul opozitiei poloneze Donald Tusk a criticat vineri la summitul UE rolul partidului polonez conservator Lege si Justitie (PiS), relateaza dpa. "PiS a devenit o problema pentru intreaga UE", a postat Tusk vineri pe Twitter. El a spus…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki, aflat in conflict cu Comisia Europeana in legatura cu independenta justitiei si suprematia dreptului european, s-a declarat ''pregatit pentru dialog'', dar a denuntat totusi ''presiunea santajului'', inaintea Consiliului European ce are loc joi si vineri la Bruxelles,…

- Guvernul polonez a acuzat joi Rusia ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru alimentarea valului de migranti care incearca sa treaca granita Poloniei dinspre Belarus si a descris aceasta actiune a Moscovei drept un plan de „agresiune impotriva Poloniei”, informeaza Agerpres . „In opinia guvernului…

- Uniunea Europeana va avea o reactie „ferma” la decizia Tribunalului constitutional din Polonia, care a constatat incompatibilitati in raport cu Tratatele comunitare, afirma Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate. „Raspunsul va fi ferm. Trebuie…

- Fostul prim-ministru polonez Donald Tusk avertizeaza cu privire la un "Polexit", deoarece majoritatea guvernului polonez considera ca UE este "o necesitate regretabila", potrivit La Razon.Vineri, fostul prim-ministru polonez Donald Tusk a avertizat ca Varșovia ar putea parasi…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca va analiza decizia Poloniei de a renunta la un aspect controversat al reformei sistemului sau de justitie, masura ce fusese ceruta de Bruxelles, transmite DPA. Liderul principalului partid din coalitia conservatoare aflata la putere la Varsovia, Jaroslaw…