Presedintia sa va incepe la 1 decembrie 2019, se precizeaza pe site-ul PPE. El ii succede lui Joseph Daul, care s-a aflat timp de doua mandate in fruntea formatiunii, si devine primul est-european la presedintia Partidului Popular European de la fondarea acesteia, in anul 1976.



Cei doi politicieni - presedintele la sfarsit de mandat si presedintele ales al PPE - vor sustine o conferinta de presa comuna joi dimineata in capitala croata, potrivit Agerpres.



Pana acum functia a fost detinuta de doi belgieni (Leo Tindemans si Wilfried Martens), un olandez (Piet Bukman), un francez…