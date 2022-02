Fostul președinte american Donald Trump l-a laudat pe „inteligentul” Vladimir Putin și i-a criticat pe liderii occidentali, „atat de proști”, in opinia sa, sambata seara, la marele congres anual al conservatorilor americani de la Orlando, in Florida. NATO, a spus Trump, „da dovada de orice, in afara de inteligenta”, lovind Rusia cu sancțiuni in loc […] The post Donald Trump: „Zuckerberg m-a lins in fund”. „Proștii din NATO” și „inteligentul Putin”. Discurs șocant al fostului președinte al SUA (VIDEO) first appeared on Ziarul National .