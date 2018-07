Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat marti planurile de modificare a culorilor avionului prezidential, Air Force One, informeaza CBS News si Axios.com. Donald Trump a anuntat ca noul avion prezidential…

- Presedintele american Donald Trump a parasit duminica Marea Britanie cu destinatia Helsinki, unde va participa luni la un summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, apeland la Twitter pentru a lansa un nou atac la adresa presei, pe care a calificat-o drept "dusman al poporului", transmite dpa. "In drum…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca un acord comercial de liber schimb cu Marea Britanie ar putea fi imposibil, date fiind propunerile post-Brexit ale premierului britanic Theresa May, privind legaturile economice cu Uniunea Europeana.

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- La Bruxelles incepe astazi summitul Aliantei Nord-Atlantice, la noul sediu al NATO. Dispozitivul de securitate, in care sunt mobilizati in jur de 2.400 de politisti si 1.000 de militari belgieni, a fost instituit inca de aseara. Printre sefii de stat sau de guvern asteptati in capitala belgiana se afla…

- Presedintele american Donald Trump, care s-a intors la Washington miercuri, la o zi dupa summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, in Singapore, s-a felicitat, la sosire de faptul ca ”nu mai exista o amenintare nucleara” nord-coreeana, relateaza AFP. Avionul prezidential Air Force One…

- Presedintele american, Donald Trump, a parasit Singapore marti la sfarsitul dupa-amiezii, dupa ce a avut o intalnire fara precedent cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Avionul prezidential Air Force One a parasit orasul-stat cu putin timp inainte de ora locala 18:30 (10:30 GMT). Inainte…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, ca spera ca intalnirea sa cu Kim Jong Un sa aiba loc pe 12 iunie si ca ar putea fi nevoie de o a doua sau chiar a treia intalnire pentru a se ajunge la un acord, noteaza Politico.