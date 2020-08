Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat in cadrul unei emisiuni de vineri ca va interzice aplicația TikTok in Statele Unite, relateaza NBC News.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe dreapta „In ceea ce priveste…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca va interzice aplicația TikTok in Statele Unite, transmite digi24.ro.„In ceea ce priveste TikTok, ii interzicem in Statele Unite”, a declarat Donald Trump, in timp ce se afla la bordul avionului Air Force One.

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi pentru prima oara posibilitatea amanarii alegerilor prezidentiale din Statele Unite programate pentru luna noiembrie din cauza pandemiei de COVID-19, invocand riscul fraudarii acestora.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat, marti, ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP."Este un lucru pe care il analizam", a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP. "Este un lucru pe care il analizam", a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren.…

- Tremend, una dintre cele mai dinamice companii tehnologice romanești din Europa, a lansat platforma observED, o soluție inovatoare dedicata centrelor de examinare, furnizorilor de certificari și universitaților, pentru supravegherea de la distanța a studenților care susțin examene online, in vederea…

- Statele Unite intentioneaza sa interzica aplicatii ale unor retele de socializare chineze precum TikTok, anunta secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Pompeo nu a oferit alte informatii intr-un interviu acordat postului Fox News, anuntand ca nu vrea sa-l ia prin…

- Echipa de campanie a președintelui Donald Trump a promis o arena plina la mitingul din Tulsa de sâmbata, cu toate acestea multe scaune au fost goale. Sute de utilizatori ai rețelei TikTok și fani K-pop spun ca sunt cel puțin în parte responsabili, scrie New York Times. kpop stans…