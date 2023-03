Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump le-a spus consilierilor sai ca vrea sa fie incatușat in momentul in care se va prezenta la tribunal, daca va fi pus oficial sub acuzare de marele juriu din Manhattan, relateaza The Guardian, care citeaza surse din anturajul fostului președinte SUA.

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP, citata de Agerpres. „M-am intors!”,…

- Un soldat rus care s-a ascuns timp de șase luni in cladiri abandonate dupa eliberarea regiunii Harkov a fost arestat de poliția ucraineana, scrie The Guardian. Soldatul, in varsta de 42 de ani, face parte din Brigada 27 rusa, el fiind arestat luni in timp ce polițiștii regionali patrulau prin satele…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Polițiștii italieni au gasit un buncar secret despre care cred ca ar fi folosit de Matteo Messina Denaro, „ultimul naș” al mafiei siciliene care a fost arestat luni dupa 30 de ani de cautari, potrivit The Guardian. Intrarea in buncar era ascunsa intr-un dulap cu haine, intr-o casa din Campobello di…

- Rabinul-sef exilat al Moscovei spune ca evreii ar trebui sa paraseasca Rusia cat mai pot, inainte de a deveni tapi ispasitori pentru problemele cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian. „Cand ne uitam inapoi la istoria Rusiei, ori de cate ori sistemul politic era in pericol, vedeai ca…