”Cred ca el (Kim Jong Un) este serios. Eu cred ca este absolut foarte serios”, a declarat Trump alaturi de presedintele sud-coreean Moon Jae-in, aflat in vizita la Washington cu scopul de a discuta despre summitul Trump-Kim asupra caruia pluteste, in ultimele zile, o atmosfera de incertitudine.



Insa ”este posibil ca asta sa nu mearga pe 12 iunie”, a adaugat presedinte american.



”Daca intalnirea nu are loc, ea va avea loc, poate, mai tarziu”, a spus el, evicand ”anumite conditii” in vederea organizarii summitului, fara sa ofere alte detalii.