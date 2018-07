Stiri pe aceeasi tema

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca ar vrea o noua intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, insistand ca prima - adica summitul de luni de la Helsinki - a fost un succes, in pofida corului de critici din SUA si din exterior, relateaza Reuters. "Summitul cu Rusia a fost un mare succes,…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Presedintele rus Vladimir Putin este confortabil cu o intalnire bilaterala cu omologul sau american, Donald Trump, in cadrul summitului de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu o intalnire privata cu presedintele american, Donald Trump, la summit-ul de pe 16 iulie de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Putin ar putea incepe summit-ul cu o intalnire…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat intr-un interviu difuzat sambata ca spera ca preconizata vizita la Moscova a consilierului pe probleme de securitate nationala John Bolton sa se materializeze intr-o intalnire intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin,…

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi o posibila intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in luna iulie, o discutie tete-a-tete ce ar interveni in contextul acuzatiilor de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza AFP. "Studiem posibilitatile" unei eventuale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters, preia news.ro.„Inca sper ca aceasta intalnire…