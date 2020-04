Stiri pe aceeasi tema

- Avem 172 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14 cazuri noi de infecție cu coronavirus. La nivel național, in același interval de timp au fost raportate 277 noi cazuri de infecție cu coronavirus. Numarul de cazuri pozitive cu noul tip de coronavirus…

- La nivel global au fost inregistrate peste 3 milioane de infecții cu noul coronavirus, luni dimineața, potrivit statisticilor centralizate de site-ul worldometers.org. Dintre cei 3,002,887 de oameni infectați, 207.000 au murit. De asemenea, 882.000 s-au vindecat.

Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a depasit 2,7 milioane, la nivel global. Pana acum, din cauza COVID au murit peste 190.000 de oameni. Un sfert din numarul deceselor s-a inregistrat in Statele Unite, țara cea mai indoliata din lume. Iar…

- Numarul de imbolnaviri cu noul virus COVID-19 a trecut de 2 milioane la nivel mondial. Conform siteului worldometers, pana in acest moment s-au inregistrat 2.024.675 cazuri de persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus. Cele mai multe dintre acestea provin din Statele Unite ale Americii (615.406).…

- La nivel mondial, peste 1,6 milioane de persoane au fost infectate, iar numarul deceselor se apropie de 96 de mii. Cele mai afectate țari sunt: SUA, Spania, Italia, Germania și Franța. Italia inregistreaza cei mai mulți morți din cauza Covid-19, peste 18 mii de victime. A doua cea mai afectata țara…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat duminica peste 82.000 noi cazuri de COVID-19 in intreaga lume, ridicand numarul total la nivel global la 1.133.758 de cazuri, in timp de numarul deceselor a ajuns la 62.884, cu 5.799 mai mult decat in ziua precedenta, relateaza EFE. Pandemia afecteaza…

- Ministrul Sanatații a anunțat, miercuri, ca vor fi testați toți bucureștenii pentru coronavirus, scrie Realitatea.netVictor Costache a spus ca testarea va fi aplicata in curand și se va face cu echipe mobile. Totodata, a confirmat ca in perioada urmatoare vor ajunge in țara 2 milioane de teste din Coreea…

- In prezent exista 1.524 teste pentru diagnosticare moleculara in cele 7 centre de boli infecțioase care au capacitate de diagnostic și testare din București (2 unitați sanitare), Cluj Napoca, Iași,...