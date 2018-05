Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Coreea de Nord afirma ca ar putea sa reexamineze organizarea unui summit cu Statele Unite, daca Washingtonul continua sa insiste unilateral ca Phenianul sa renunte la programul nuclear, scria miercuri presa de stat nord-coreeana, relateaza Reuters citat de News.ro. Soarta summitului intre liderul nord-coreean…

- Presedintele american, Donald Trump, a amintit luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, potrivit AFP si Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a salutat vineri evolutiile pozitive din cadrul unui summit "istoric" intre liderii celor doua Corei, subliniind ca Phenianul trebuie acum sa-si onoreze angajamentele si sa ia masuri concrete pentru denuclearizare, relateaza Reuters. Presedintele…

- "Armistitiul care dureaza deja de 65 de ani trebuie sa inceteze", a declarat presedintele sud-coreean in fata presei, adaugand ca "trebuie cautata semnarea unui tratat de pace dupa ce a fost proclamat sfarsitul razboiului".Razboiul (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu, nu cu un tratat,…

- Presedintele american Donald Trump nu se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un daca Phenianul nu va intreprinde "actiuni concrete" in ceea ce priveste denuclearizarea, a declarat, vineri, Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…