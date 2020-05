Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a promis un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor gazduita de executivul european, un maraton mondial lansat luni și prin care UE a strans a 7,4…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-o interventie la Fox News ca este „foarte increzator” ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la finalul anului.„Suntem foarte increzatori ca vom avea un vaccin pana la finalul anului”, a spus Trump, care a raspuns intrebarilor…

- Presedintele american, Donald Trump, și-a relansat campania electorala duminica, promițand un vaccin anti-coronavirus, care ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite AFP.In cadrul unui eveniment de televiziune realizat la Washington, Donald Trump le-a cerut americanilor sa…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus, relateaza AFP. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna…

- Președintele american Donald Trump, disperat sa repuna economia SUA pe picioare, face declarații hazardate in plina criza COVID-19 peste Ocean. In Romania e trecut de miezul noptii, vineri spre sambata. In SUA, pe coasta de est e ora de prime-time. CNN e live de la Casa Alba. La Washington, Donald…

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni in lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit centralizarii de pe Arcgis . Pana acum, in afara de China, au fost raportate cazuri in 122 de țari. Națiuni precum Cuba, Honduras și…

- Veste mare pentru fanii „Game of Thrones” sau Jonas Brothers. Presa de peste Ocean anunța ca Sophie Turner ar fi insarcinata, urmand sa aduca pe lume primul ei copil. Vedeta s-a casatorit anul trecut cu Joe Jonas, așa ca este clar deja ca relația lor este pe ritm alert!