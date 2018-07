Stiri pe aceeasi tema

- Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, relateaza AFP preluata de agerpres. "Aceasta problema a fost…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a dezvaluit ca i-a propus luni, la Helsinki, omologului sau american, Donald Trump, prelungirea tratatului START. Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Reuters, Putin a afirmat ca Moscova este pregatita sa prelungeasca tratatul…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Un consilier al liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei va efectua o vizita miercuri la Moscova pentru a-l informa pe președintele rus Vladimir Putin in legatura cu poziția Teheranului in ceea ce privește acordul nuclear, relateaza presa de stat iraniana, citata de Reuters. Vizita…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat, vineri, ca Moscova nu este multumita de stadiul actual al relatiilor cu Washingtonul, adaugand ca dialogul dintre SUA si Rusia este obstructionat de disputele politice din Statele Unite, relateaza The Associated Press.