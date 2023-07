Stiri pe aceeasi tema

- In stilul obișnuit, Trump nu s-a putut abiține de la jigniri in anunțul legat de anchetarea sa. "Jack Smith, procurorul tacanit al Departamentului Justitiei al lui Joe Biden , a trimis o scrisoare (...) indicand ca sunt o TINTA a anchetei marelui juriu cu privire la 6 ianuarie', a anuntat Trump pe reteaua…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat marti ca a primit o scrisoare din partea procurorului special prin care este informat ca este vizat in persoana de ancheta federala cu privire la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP.

- Ancheta procurorului special Jack Smith asupra fostului presedinte american Donald Trump (2017-2021) cu privire la implicarea acestuia in asaltul din 2021 asupra Capitoliului si furtul documentelor secrete de la Casa Alba a costat pana acum aproximativ 9 milioane de dolari, scrie digi24.ro .

- Procurorii federali i-au informat miercuri pe avocatii lui Donald Trump ca fostul presedinte american este vizat personal in ancheta privind gestionarea arhivelor Casei Albe, au scris mai multe publicații din Statele Unite, printre care CNN si New York Times.

- In Statele Unite, relateaza presa, intre fostul președinte Donald Trump și fostul sau vicepreședinte Mike Pence continua razboiul politic. Mike Pence a depus joia trecuta marturie in justiție – in cadrul anchetei privind tentativele de a rasturna rezultatele alegerilor prezidențiale americane din 2020.…