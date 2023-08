Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus de acuzare pentru ca a complotat in vederea anularii infrangerii sale in alegerile din 2020. Potrivit CNN , in cadrul anchetei avocatului special Jack Smith, Trump a fost acuzat de: conspiratie in vederea fraudarii Statelor Unite; conspiratie in vederea…

- Donald Trump a fost inculpat marti pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, cea mai grava acuzatie care i-a fost adusa fostului presedinte care a fost deja urmarit penal de doua ori, relateaza AFP.

- Fostul președinte american și principalul favorit republican pentru alegerile de anul viitor din SUA a fost inculpat - e la egalitate cu Biden in sondaje - a fost inculpat, marti, pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Trump,…

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa electorala din 2024, a fost inculpat, marti seara, in investigatia privind presupuse actiuni de blocare a validarii rezultatelor scrutinului prezidential desfasurat in anul 2020, anunța Mediafax.Donald Trump este acuzat de conspiratie pentru…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat marti ca a primit o scrisoare din partea procurorului special prin care este informat ca este vizat in persoana de ancheta federala cu privire la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP.Jack Smith, procurorul tacanit al Departamentului…

- Clasa de mijloc din Statele Unite, afectata de o stare de anxietate economica, reprezinta cea mai mare problema electorala a presedintelui Joe Biden si va fi determinanta pentru rezultatul scrutinului prezidential din 2024, comenteaza agentia Bloomberg, citata de Mediafax."Joe Biden este obsedat…

- Primarul orasului Miami, Francis Suarez, si-a depus miercuri candidatura oficiala pentru alegerile prezidentiale din 2024, potrivit documentelor publicate de Comisia Electorala Federala, alaturandu-se celor zece concurenti republicani care incearca sa-l impiedice pe Donald Trump sa ajunga la Casa Alba,…

- „Vom inceta eliminarea continutului cu afirmatii nefondate de frauda pe scara larga, erori sau probleme care au aparut in timpul alegerilor prezidentiale din 2020”, a spus platforma Google pe blogul sau. „Capacitatea de a dezbate liber ideile politice, chiar si cele care sunt controversate sau bazate…