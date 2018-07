Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care se confrunta cu un val de critici dupa comportamentul sau la summitul cu omologul rus Vladimir Putin de la Helsinki, a declarat marti ca s-a exprimat gresit la conferinta de presa comuna a celor doi si ca de fapt a vrut sa spuna ca nu vede niciun motiv pentru…

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Președintele american Donald Trump considera ca deteriorarea relațiilor dintre SUA și Rusia au fost determinate de unele persoane aflate în funcții cheie care ar fi declanșat o adevarata ”vânatoare de vrajitoare”. ”Niciodata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca in cadrul intrevederii de la Helsinki cu omologul sau american, Donald Trump, l-a asigurat ca Moscova este pregatita sa prelungeasca Noul Tratatul START, un acord privind limitarea arsenalului strategic ofensiv, care ar urma sa expire in 2021.

- Presedintele american, Donald Trump, este criticat intens in tara dupa ce a declarat in timpul conferintei de presa cu Vladimir Putin ca Rusia nu avea niciun motiv sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016, contrazicand astfel serviciile secrete americane. Mircea Geoana, fost ambasador al…

- Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki in care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presa, dupa intalnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relateaza Reuters. Barbatul, care avea o pancarta cu ”Tratat pentru interzicerea…

- Președintele american Donald Trump a caracterizat discuția tete-a-tete pe care a avut-o luni cu Vladimir Putin la Helsinki drept un "foarte bun inceput", scrie AFP. "Cred ca este un bun inceput. Un foarte, foarte bun inceput pentru toata lumea", le-a spus Trump ziariștilor, la capatul acestei discuții…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi miercuri, la Moscova, pe consilierul american pentru securitate nationala al liderului american Donald Trump, John Bolton, in vizita in Rusia pentru a pregati o posibila intrevedere intre cei doi presedinti, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP. "Presedintele…