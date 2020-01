Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut luni decizia de lichidare a comandantului iranian Qassem Soleimani, insistand ca acesta reprezenta un pericol iminent pentru SUA, insa, mai mult decat atat, avea un "trecut ingrozitor", relateaza Reuters. "Media de Fake News si Partenerii lor Democrati…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters.''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa ne arunce in aer…

- Un inalt oficial iranian din domeniul securitații a declarat, luni, ca Teheranul ia in considerare 13 ”scenarii de razbunare” dupa uciderea generalului Soleimani, transmite agenția iraniana Fars, citata de Reuters, potrivit Hotnews. Declarația a fost facuta de secretarul Consiliului Național Suprem…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat luni ca nu va lasa Iranul sa obtina arma nucleara, a doua zi dupa anuntul Teheranului ca nu va mai respecta nicio limita privind imbogatirea uraniului prevazuta in acordul nuclear din 2015, relateaza AFP. "Iranul nu va avea niciodata arma…

- Directoarea generala a UNESCO, Audrey Azoulay, a reamintit luni ca SUA au ratificat doua conventii care protejeaza bunurile culturale in caz de conflict, dupa amenintari ale lui Donald Trump ca armata SUA ar putea viza situri culturale iraniene, relateaza AFP si Reuters. Presedintele american…

- Fost jucator de fotbal american, Colin Kaepernick, a denunțat ultimele acțiuni ale președintele Donald Trump, pe care le numește "atacuri teroriste", anunța digisport.ro.Kaepernick, cel care nu a mai jucat in NFL dupa ce a boicotat imnul american, a scris pe Twitter mai multe mesaje dupa moartea…

- Presedintele american Donald Trump a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters. 'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca Statele Unite vor reimpune tarifele pe importurile de oțel și aluminiu din Brazilia și Argentina, luand prin surprindere oficialii din cele doua țari din America de Sud, care au solicitat explicații, transmite Reuters, anunța MEDIAFAX.„Brazilia…