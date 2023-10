Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump este acuzat de procurorul general din New York, Letitia James, ca și-a supraestimat valoarea activelor cu miliarde de dolari pentru a asigura termeni mai buni pentru a obține imprumuri, comițand astfel o frauda, relateaza Reuters și CNN.La sosirea in instanța din New York care a inceput…

- Donald Trump a comis frauda timp de ani de zile in timp ce a construit imperiul imobiliar care a dus la faima și apoi la Casa Alba, a decis marți un judecator din New York, refuzand in termeni fermi incercarea fostului președinte de a respinge un proces civil impotriva sa, potrivit

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021,

- Ethan Nordean, unul dintre liderii gruparii de extrema dreapta Proud Boys, a fost condamnat vineri la 18 ani de inchisoare, aceasta fiind cea mai grea pedeapsa pronuntata pana acum in cazul asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, sediul Congresului SUA, care a fost devastat de sustinatorii…

- Procesul declansat in SUA impotriva fostului președinte Donald Trump aplica o „metoda comunista” impotriva unui rival politic, afirma premierul Ungariei, Viktor Orban. El insista ca fostul presedinte american este singura persoana care poate salva Occidentul si omenirea.

- Fostul președinte american Donald Trump se confrunta cu mai multe probleme juridice, el fiind acuzat penal in Georgia pentru presupusul sau efort de a schimba rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020. Fostul președinte american Donald Trump are termen pana vinerea viitoare la pranz pentru a se…

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa electorala din 2024, a fost inculpat, marti seara, in investigatia privind presupuse actiuni de blocare a validarii rezultatelor scrutinului prezidential desfasurat in anul 2020, anunța Mediafax.Donald Trump este acuzat de conspiratie pentru…

- Fostul presedinte, Donald Trump, urmeaza sa fie judecat de justitia federala americana cu privire la detinerea ilegala de documente apartinand Pentagonului in mai 2024, in timpul alegerilor primare ale Partidului Republican și inainte de alegerile prezidentiale, relateaza hotnews.ro , cu referire la Reuters.