Un celebru vlogger român, prins beat și drogat la volan

Matei Dima, cunoscut sub numele de BRomania, a fost prins băut și sub influența substanțelor stupefiante la volan. Acesta a fost prins sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise în timp ce se afla în spatele volanului. Polițiștii l-au tras pe dreapta pe faimosul vlogger… [citeste mai departe]