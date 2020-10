Stiri pe aceeasi tema

- Alti doi angajati ai Casei Albe au fost testati pozitiv la COVID-19, potrivit unor informatii aparute marti in presa, la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a revenit la Casa Alba dupa externarea din spital unde a primit tratament pentru noul coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- ''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19 fara sa am simptome'', a scris McEnany pe Twitter. In timp ce presedintele Donald Trump este in continuare internat in urma infectarii cu noul coronavirus,…

- Purtatoarea de cuvant a președintelui american, Kayleigh McEnany, a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, la cateva zile dupa ce Donald Trump a fost infectat cu virusul, transmite CNN. Presa americana noteaza ca imbolnavirea ei este un alt semn ca virusul se raspandește prin Casa Alba. Intr-o…

- Președintele SUA Donald Trump și-a facut testul pentru Covid-19, dupa ce unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, a fost diagnosticat cu coronavirus. Rezultatul a ieșit pozitiv! Este o mare lovitura pentru șeful de la Casa Alba, care se afla in plina campanie electorala pentru un nou mandat.…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus, inregistrand peste 7 milioane de persoane infectate și 200.000 de decese din cauza Covid-19. La plecarea spre mitingul electoral din statul Ohio, de pe 22 septembrie, președintele american Donald Trump a vorbit, pe peluza din fața…

- Un ziarist care l-a insotit pe presedintele american Donald Trump intr-o vizita efectuata vineri la Tampa Bay (Florida) a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Asociatia corespondentilor de la Casa Alba, relateaza marti dpa. Presedintele asociatiei, Zeke Miller, care este reporter la…

- Consilierul lui Donald Trump pentru securitate nationala, Robert O'Brien, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si dpa. Robert O'Brien, care ocupa un post crucial in cadrul executivului american, prezinta "simptome usoare", a precizat aceasta intr-un comunicat.…