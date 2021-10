Suparat ca giganții Twitter, Facebook și Youtube l-au interzis, Donald Trump a anuntat, miercuri, lansarea propriei retele sociale denumita „Truth Social”. Platformele care i-au suspendat conturile, il acuza pe Trump ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor, inainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington. Am creat Truth Social si Trump […] The post Donald Trump va lansa propria rețea sociala, Truth Social appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .