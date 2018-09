Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, va merge la Paris pentru ceremoniile organizate, la 11 noiembrie, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la incheierea Primul Razboi Mondial, precum si in Irlanda, dar va absenta de la summiturile regionale cu tarile din Asia prevazute la sfarsitul anului, transmite…

- Kremlinul nu exclude posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa poata purta discuții cu președintele american Donald Trump pe marginea a trei summituri care vor avea loc in 2018, in Singapore, Franța și Argentina. „Totul depinde de reciprocitate”, a declarat vineri secretarul de presa al lui…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel pentru o mai buna cooperare europeana privind apararea si a avertizat ca Europa nu trebuie sa se mai bazeze pe SUA pentru securitate, scrie Politico. Practic, Franța adopta aceeași poziție ca și Germania, dupa ce Donald Trump a acuzat Europa ca…

- Președintele SUA, Donald Trump a renunțat la parada dedicata veteranilor americani pentru a participa la Paris, pe 11 noiembrie, cand vor avea loc ceremoniile care marcheaza un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial.

- Presedintele american, Donald Trump, a felicitat duminica echipa nationala a Frantei pentru castigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar si pe omologul sau, Vladimir Putin, si Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevarat grandios", transmite EFE."Felicitari Frantei,…

- Selectionata de fotbal a Braziliei este considerata favorita la castigarea titlului de campioana a lumii, dupa calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, in urma victoriei cu 2-0, obtinuta in fata reprezentativei Mexicului, luni la Samara. Selecao, cvintupla castigatoare a titlului…

- In clasamentul Comisiei Europene care arata inovația in majoritatea țarilor din blocul comunitar a crescut, insa in Romania a scazut, țara noastra fiind ultima clasata, alaturi de Bulgaria. In medie, performanța inovației in UE a crescut cu 5.8% din 2010 pana in prezent. In acest interval, performanța…

- Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat in fiasco, scrie AFP, conform news.ro.Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comunicatul final…