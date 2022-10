Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din New York a respins miercuri o cerere a fostului presedinte Donald Trump de amanare a depozitiei sale, prevazuta pentru miercurea viitoare, intr-un proces pentru defaimare in care o jurnalista il acuza ca a violat-o in anii '90, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un judecator din New York a respins o cerere a fostului presedinte Donald Trump de amanare a depozitiei sale, prevazuta pentru miercurea viitoare, intr-un proces pentru defaimare in care o jurnalista il acuza ca a violat-o in anii ’90, transmite AFP. In aceasta afacere, E. Jean Carroll (78 de ani),…

- Procuratura statului New York a intentat proces, miercuri, impotriva fostului presedinte Donald Trump si a organizatiei care administreaza companiile familiei acestuia, formuland acuzatii privind practici frauduloase referitoare la valoarea activelor.

- Iranul a acuzat luni Statele Unite ca „amana” discuțiile indirecte care vizeaza restabilirea acordului nuclear de la Teheran din 2015 și a spus ca schimbul de prizonieri cu Washington nu are legatura cu negocierile. Dupa 16 luni de discuții incordate, indirecte intre SUA și Iran , cu oficiali ai Uniunii…

- Un nou proces de frauda fiscala in care este acuzata compania imobiliara Trump Organization a fostului presedinte american Donald Trump va incepe in octombrie, a decis vineri un judecator din New York, care a respins argumentele acuzatilor ce au cerut inchiderea dosarului, relateaza mass-media din…

- Donald Trump se afla in centrul unui val de proceduri judiciare. Fostul presedinte al Statelor Unite a fost audiat sub juramant, la New York, dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida.

- Fostul presedintele american Donald Trump a anuntat, miercuri, ca a invocat dreptul constitutional de a refuza sa raspunda la intrebari in investigatia din New York care vizeaza practicile de afaceri ale Organizatiei Trump.

- Ivana Trump, fosta soție a fostului președinte Donald Trump, s-a strins din viața la varsta de 73 de ani. Mama celor trei copii ai fostului președinte al Statelor Unite ale Americii și-a dat ultima suflare in vila ei din Upper East Side din New York. Mesajul emoționant transmis de Donald Trump.