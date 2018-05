Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a renuntat la reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean propusa pentru miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre…

- Întâlnirea dintre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, va avea loc în Singapore, la data de 12 iunie, a anuntat presedintele american pe Twitter.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, luni, ca viitoarea sa intalnire cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, ar putea avea loc in "Casa Pacii", situata la granita dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap, scrie

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca va parasi discutiile cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, daca acestea nu vor fi productive, adaugind ca spera ca intilnirea sa cu Kim Jong-un sa fie una de succes, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. In cadrul…

