- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus ca va anunța in trei zile data și locul intalnirii cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un. Președintele american a specificat clar ca cei doi nu se vor intalni in Zona Demilitarizata (DMZ), unde, anterior, Kim Jong-un a avut un summit cu șeful statului…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in la Casa Alba pe 22 mai, unde vor discuta despre un summit intre liderul de la Washington si liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un, a anuntat vineri Admistratia prezidentiala a Statelor Unite, relateza Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a stabilit data si locul intrevederii istorice cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, fara insa a le dezvalui. Donald Trump a precizat ca detaliile intrevederii vor fi anuntate in curand si a sugerat ca se inregistreaza progrese in demersurile de…

- Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a facut pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sa accepte sa organizeze viitoarea intalnire cu Donald Trump in zona demilitarizata care separa cele doua Corei. Liderii celor doua Corei, Moon și Kim, au avut vinerea trecuta o intalnire in aceeași…

- Coreea de Nord va suspenda, de sambata, toate testele nucleare si cu rachete si va inchide un centru nuclear din nordul tarii, a anuntat liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit presei de stat, scrie BBC potrivit News.ro . “Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarile de rachete…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…