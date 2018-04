Donald Trump: Un atac asupra Siriei ar putea avea loc foarte curnd sau deloc foarte curnd

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump a scris pe Twitter ca ”un atac militar asupra Siriei ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand”. ”Nu am spus niciodata cand ar putea avea loc un atac asupra Siriei. Ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand! In orice caz, Statele Unite, in timpul…

- Presedintele SUA Donald Trump se asteapta sa primeasca multumiri din partea Siriei pentru ca a scapat regiunea de teroristii ISIS, spunand ca nu a mentionat cand va avea loc un atac asupra tarii conduse de Bashar al-Assad. Intr-o postare recenta pe reteaua de socializare Twitter, Donald Trump a scris…

- Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dura pe Twitter la adresa Rusiei, care a anunțat ca va dobori orice racheta americana care va ținti Siria. „Pregatiți-va, pentru ca vor veni rachetele”, a scris liderul de la Casa Alba. „Rusia promite sa doboare toate rachetele trase spre Siria.…