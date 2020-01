Donald Trump tună şi fulgeră: Procesul de demitere "este o mascaradă, este o ruşine" Senatul a deschis joi procesul de demitere a lui Donald Trump, al treilea președinte din istoria Statelor Unite, confruntat cu astfel de situație. „Este o mascarada, este o rușine”, a tunat miliardarul republican. El spera in continuare ca episodul este unul trecator si ca nu-i va umbri prea mult campania de realegere la Casa Alba. „Ar trebui sa mearga foarte repede”, a spus Trump, bazandu-se in mod evident pe majoritatea republicana din Senat care-l va achita. Procesul lui Trump a inceput cu șapte democrați din Camera Reprezentanților care au initiat procedura de impeachment,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul republican devenit presedinte al SUA va trebui sa raspunda celor doua capete de acuzare: abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului, din cauza presiunilor exercitate pentru a convinge Ucraina sa deschida o ancheta asupra lui Joe Biden, potentialul sau rival in alegerile…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei (foto: Twitter) Imunitatea parlamentarilor din Ucraina a fost ridicata incepand cu 1 ianuarie, in urma unei decizii a Radei, care a adoptat proiectul de lege pentru modificarea articolului 80 din Constituția țarii. Decizia a intrat in vigoare in prima zi anului…

- Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni marți cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la Casa Alba, o întâlnire destinata, fara îndoiala, sa treaca în revista controversele în care este implicat președintele american în relația cu Rusia,…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…

- Fosta ambasadoare americana in Ucraina, care a marturisit ca s-a simțit amenințata de Donald Trump, depune vineri marturie in fața Congresului, in a doua zi a audierilor publice, dupa deschiderea anchetei de destituire care il amenința pe președintele republican, scrie AFP.Marie Yovanovitch, diplomat…

- Fosta ambasadoare americana în Ucraina, care a marturisit ca s-a simțit amenințata de Donald Trump, depune vineri marturie în fața Congresului, în a doua zi a audierilor publice, dupa deschidea anchetei de destituire care îl amenința pe președintele republican, scrie AFP.Marie…

- Democratii, care controleaza Camera Reprezentantilor, este posibil sa respinga prezenta lui Hunter Biden si a avertizorului neidentificat la audierile ce vor incepe miercuri. Devin Nunes, republican din House Intelligence Committee, i-a inclus pe cei doi pe o lista de martori propusi pe care…

- Tim Morrison, membru de rang inalt al Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, a demisionat miercuri, cu mai putin de 24 de ore inainte de a fi audiat de congresmenii democrati in cadrul anchetei acestora pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite DPA, susține Agerpres. …