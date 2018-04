Stiri pe aceeasi tema

- Trupele americane se vor intoarce acasa din Siria, insa presedintele american Donald Trump a subliniat marti ca vrea sa lase o ”amprenta puternica si durabila” in regiune, relateaza The Associated Press.

- Masurile privind politica externa a Statelor Unite adoptate de administrația prezidențiala a lui Donald Trump au fost subiectul unor controverse extinse, mai ales dupa bombardamentul statelor occidentale din Siria. Ultima schimbare pe care șeful de la Casa Alba ar putea sa o adopte poate inlatura o…

- Presedintele american, Donald Trump, a acceptat continuarea pentru o perioada scurta a misiunii militare a Statelor Unite in Siria, pentru distrugerea organizatiei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, si-a reafirmat marti dorinta de a retrage trupele americane din Siria, adaugand ca o decizie va fi luata "foarte rapid", transmite AFP. "In ce priveste Siria, prima noastra misiune este sa scapam de (gruparea Stat Islamic) SI. Aproape am ajuns la asta. Vom lua o…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN.

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialul, care nu a dorit sa fie identificat deoarece informatia…