Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a ordonat desfiintarea formatiunilor impotriva rasismului din administratia federala, despre care spune ca constituie o ''propaganda de divizare si antiamericana'', a anuntat vineri Casa Alba, citata sambata de France Presse. Acest anunt intervine…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a ordonat desfiintarea formatiunilor impotriva rasismului din administratia federala, despre care spune ca constituie o "propaganda de divizare si antiamericana", a anuntat vineri Casa Alba, citata sambata de France Presse. Acest anunt intervine cu opt saptamani…

- Presedintele SUA Donald Trump i-a comutat pedeapsa cu inchisoarea fostului sau consilier Roger Stone, condamnat in februarie la trei ani si patru luni de inchisoare in cadrul anchetei privind ingerinta rusa in campanie prezidentiala din 2016, potrivit news.ro."Presedintele Donald J. Trump a ordonat…

- Facebook a luat decizii "problematice" si "bulversante" in materie de drepturi civice, in special in privinta unor mesaje ale presedintelui american Donald Trump, releva miercuri un audit independent derulat la solicitarea celei mai mari retele de socializare din lume, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cand…

- Liderul de la Casa Alba i-a felicitat pe aceștia pentru descoperirea vaccinului impotriva SIDA, care in realitate nu exista. Intr-un discurs la Casa Alba, președintele american, Donald Trump, a starnit uimire dupa ce a afirmat ca pandemia de coronavirus va disparea fara vaccin și ca oamenii de știința…

- Peste 100 de sustinatoriai stangii radicale sud-africane s-au adunat luni in fata Ambasadei Statelor Unite la Pretoria, in semn de protest fata de rasism, violentele politistilor si Donald Trump, relateaza AFP.

- Democratul Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA care candideaza impotriva republicanului Donald Trump la alegerile prezidentiale din noiembrie, a promis sa lupte impotriva rasismului si in favoarea reformelor in rindurile politiei dupa moartea afro-americanului George Floyd, informeaza duminica dpa.…

- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…