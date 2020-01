Președintele Donald Trump, a publicat, vineri, pe Twitter, un mesaj prin care a tachinat Iranul, in urma atacului aerian american in care influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis, scrie Daily Mail.Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca "Iranul nu a caștigat niciodata un razboi, dar nu a pierdut niciodata o negociere".Președintele american iși menține poziția fața de decizia de a ordona uciderea generalului Qassem Soleimani, spunand ca acesta trebuia lichidat in urma cu mai mulți ani. "Generalul Qassem Soleimani a ucis sau ranit mii de american intr-o perioada lunga de…