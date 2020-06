Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a facut apel marti la China sa dea dovada de transparenta cu ceea ce stie despre originea coronavirusului care a aparut la Wuhan si apoi a provocat haos in lume, relateaza Reuters. Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat duminica pentru emisiunea "This…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden are un avans considerabil asupra actualului presedinte Donald Trump in statul Pennsylvania, conform unui nou sondaj realizat de postul Fox News, din care reiese ca alegatorii privesc cu ochi critici modul in care miliardarul de la Casa Alba gestioneaza epidemia…

- Statele Unite si-au nominalizat primul ambasador in Belarus -in ultimii mai bine de zece ani -, a anuntat Casa Alba, o incercare de apropiere de acest aliat apropiat al Rusiei, relateaza AFP.Presedintele american Donald Trump a nominalizat-o pe diplomata Julie Fisher, insarcinata cu Afacerile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni, in mod fals, ca populatia capitalei sud-coreene Seul este de 38 de milioane, adica aproape de patru ori mai mare decat in realitate, relateaza marti dpa.Intrebat de ce Statele Unite nu testeaza la fel de multe persoane pentru noul coronavirus…

- „Administrația mea recomanda ca toți americanii, inclusiv cei tineri și in stare buna de sanatate (...) sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane”, a declarat președintele SUA in cursul unei conferințe de presa la Casa Alba. De asemenea, Donald Trump a asigurat cetațenii americani ca…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa la Casa Alba, ca ar putea adauga Marea Britanie pe lista tarilor europene vizate de restrictiile de calatorie cu destinatia Statele Unite, noteaza AFP potrivit Agerpres. "Da, numarul (cazurilor de coronavirus) a crescut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a declarat pregatit, marti, sa îsi faca analiza pentru depistarea coronavirusului, dar a dat asigurari sa se simte "foarte bine", în contextul în care trei politicieni cu care a avut contacte s-au autoizolat. Presedintele american, Donald…