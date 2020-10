Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta ca este deja "imunizat" contra COVID-19, la o zi dupa difuzarea de catre medicul sau a unui scurt comunicat in care se afirma ca nu mai exista riscul ca Donald Trump sa transmita virusul, informeaza AFP si Reuters. "Se pare ca sunt imunizat,…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei in Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune +Nu lasati COVID sa va controleze…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…

- Negocierile dintre Casa Alba si Congres referitoare la cele mai bune modalitati de a-i ajuta pe americani sa suporte impactul urias al crizei de sanatate si economice au esuat in aceast saptamana. Peste 160.000 de americani au murit din cauza Covid-19. Trump a spus ca decretele vor aloca somerilor o…

- Decizia ca Biden si alti vorbitori din Milwaukee, unde democratii intentionau sa organizeze conventia de nominalizare pe parcursul mai multor zile, sa nu mai faca deplasarea va face ca evenimentul programat pe 17-20 august sa se desfasoare aproape integral online. Biden va accepta nominalizarea si va…