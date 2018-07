Stiri pe aceeasi tema

- Fostul avocat al președintelui SUA, Michael Cohen, a declarat ca Donald Trump știa in avans de intrevederea din 2016, in urma careia rușii s-au oferit sa furnizeze informații compromițatoare despre Hillary Clinton, susțin surse citate de CNN, potrivit Mediafax.

- Londra, 14 iul /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters. Vineri, un…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean Kim…

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe omologul sau chinez Xi Jinping pentru contributia sa la incheierea unui acord cu privire la denuclearizarea Coreei de Nord si a subliniat ca acest acord va fi si in avantajul Chinei, relateaza vineri Reuters. China este de departe cel mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat vina pe tensiunile politice din Statele Unite pentru dificultatile in organizarea unui summit cu presedintele Donald Trump, scrie Reuters conform News.ro . Intrebat de televiziunea austriaca ORF de ce dureaza atat de mult organizarea summit-ului, Putin a declarat:…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters conform News.ro…