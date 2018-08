Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a negat ca ar fi stiut despre intrevederea intre membri ai echipei sale de campanie si oficiali rusi, care a avut loc in 2016 la Trump Tower si in urma careia rusii s-au oferit sa furnizeze informatii compromitatoare despre Hillary Clinton, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca a stiut in prealabil de o intalnire din timpul campaniei electorale din 2016 intre fiul sau si o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare despre contracandidata sa democrata Hillary Clinton, asa cum a afirmat fostul sau avocat personal…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca "nu a cedat nimic" la intalnirea de saptamana trecuta cu omologul sau rus Vladimir Putin, dar a ramas evaziv in legatura cu detaliile controversatei lor discutii de la Helsinki, relateaza Reuters. "Nu am cedat NIMIC. Pur si simplu am…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat eforturile de a construi relatii cu liderul rus Vladimir Putin, spunand - intr-un interviu la CNBC - ca nu intotdeauna a fost agreabila conversatia dintre ei la intalnirea care a avut loc luni la Helsinki, relateaza vineri agentia Reuters. ''Asa…

- UPDATE – ora 18:05 Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni drept ‘reusite’ si ‘utile’ discutiile purtate cu omologul sau american Donald Trump, in conferinta de presa comuna de dupa intalnirea celor doi lideri desfasurata la Helsinki, relateaza Reuters. La randul sau, Donald Trump a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean Kim…

- Mai mulți oficiali americani au trecut granita in Coreea de Nord pentru a discuta despre pregatirile pentru posibilul summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si Donald Trump, transmite Reuters. Presedintele american a anuntat joi ca anuleaza intalnirea, dar a revenit a doua zi asupra deciziei.